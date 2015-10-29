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Александр Апокин: Валютное взаимодействие стран ЕАЭС – самая чувствительная сфера

«Валютное взаимодействие стран ЕАЭС – самая чувствительная сфера», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Александр Апокин.

По его словам, валютные колебания и потеря позиций национальных валют стран Евразийского экономического союза в 2014-2015 годах стали серьезным уроком для всех стран объединения. События на валютном рынке показали, что ни у одной из них нет существенного барьера для защиты национальных валют от резких колебаний.

«Факт в том, что в случае девальвации рубля в России похожие процессы происходят и в других странах союза, хотя и в меньшем масштабе. Поэтому для дальнейшего развития надо понять степень различия и сопряженности маркоэкономической и валютно-денежной политики. Также важно понять, что будет дальше с союзом», - заключил Александр Апокин.

«Если раньше в странах ЕАЭС был близкий уровень роста ВВП, то сейчас показатели тех же Армении и Кыргызстана отличаются в разы. Если брать за основу долгосрочные прогнозы мировых финансовых институтов, то в ближайшие годы рост экономики РФ составит 1,5-2 процента. При этом замедление будет и в остальных странах ЕАЭС. В Армении и Кыргызстане он может быть примерно на уровне в 3,5 процента, в Казахстане – 4 процента», - добавил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/sng/21831/
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