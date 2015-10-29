Дмитрий Панкин: Введение единой валюты ЕАЭС – длительный процесс

«Введение единой валюты ЕАЭС – длительный процесс», - заявил сегодня журналистам председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин.

По его словам, Евросоюз пришел к единой валюте после более 20 лет интеграционных процессов. «Уже не раз замечено, что перед введением единой валюты необходима координация финансовой политики. Без нее крайне ошибочно вводить единую валюту. Это приведет к проблемам», - считает он.

«Но во всех странах Евразийского экономического союза есть инфляционное таргетирование, плавающие курсы, согласование бюджетных подходов. В будущем это может привести к созданию единой валюты. Но не сразу. Это венец процесса евразийской интеграции, а не его начало», - подчеркнул Дмитрий Панкин.