Есть проблемы? Спросите детей, как их решить

Старшее поколение кыргызов училось ездить верхом раньше, чем ходить, новое поколение с самого детства учится снимать кино. I Республиканский детско-юношеский кинофестиваль «Карек» - яркое тому подтверждение.

Накануне кинофорума в Бишкеке в одном из кинотеатров для прессы состоялся закрытый показ фильмов, снятых детьми. Самому «возрастному» режиссеру нет еще 18 лет. Из почти 200 картин, созданных юными кинематографистами, на конкурс отобрано 23 работы.

Первые шаги

Основатель кинофорума режиссер Айбек Дайырбеков сказал:

- Мы хотим помочь детям, чтобы им поверили родители, общественность, что это тоже профессия. И чем раньше они выберут профессию, тем большего смогут достичь в этой сфере.

Как он отметил, жюри будет акцентировать внимание на содержании картины, техническая сторона не будет иметь серьезного значения, потому как дети еще не владеют теми средствами, которыми пользуются их взрослые коллеги.

- Половина фильмов снята на сотовые телефоны, только 2-3 ленты сняты на фотоаппарат, - рассказал Айбек Дайырбеков.

Он сообщил, что фестиваль пройдет 14 ноября в Бишкеке в одном из кинотеатров города, а победителей ждет участие уже в фестивале международного уровня «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов».

- Лучшие картины через месяц будут соревноваться с работами взрослых кинематографистов, а со следующего года эти фильмы будут показывать и на телеканалах, - говорит режиссер.

Сохранить достояние предков

Журналистам показали около десятка фильмов из 23 отобранных. Среди них невозможно не отметить документальную ленту «Битик», снятую 12-летней Алтынай Таалайбек кызы, и «Окут» 15-летней Севары Урманаевой из Каракола. У зрителей во время просмотра даже слезы навернулись.

«Битик» рассказывает историю шестиклассницы Алтынай. Впечатленная историей о древней кыргызской письменности Битик, девочка добилась встречи с руководством ГРС и Нацбанка и предложила использовать буквы древнекыргызского рунического алфавита в новых паспортах и на банкнотах национальной валюты.

- Если эти буквы будут на паспортах и купюрах, то люди будут видеть их каждый день, и мы сможем сохранить свою историю, - говорит героиня фильма на приеме у высокопоставленных чиновников.

Руководители обоих ведомств обещали юной любительнице истории рассмотреть ее предложения.

Волнуемся не по-детски

Игровой фильм Севары Урманаевой «Окут» рассказывает о проблеме отцов и детей – актуальной для всех времен и народов, но особенно важной для сегодняшнего Кыргызстана, в котором сотни тысяч взрослых людей отправились в трудовую миграцию за рубеж.

Юная Аяна растет без отца, мать на заработках в России. Как любая современная девушка, Аяна хочет модно одеваться, пользоваться дорогим мобильным телефоном… Но денег, которые высылает ей и больной бабушке мама, хватает только на самое необходимое… Подросток разрывается между желанием не отставать от сверстниц и нехваткой денег. Не вынеся очередной ссоры со своей матерью из-за денег, она решается на самоубийство…

Тринадцатилетний Батыркан Ильязов из Каракола снял мультфильм «Соседи». В нем показана история двух людей, по-разному добывающих деньги: один пахал с утра до ночи, а другой за вознаграждение ходил на митинги…

Вот такие фильмы снимают наши дети. В этих работах отражаются не только их проблемы, но и проблемы взрослых. И если вам стало трудно общаться с ребенком, посмотрите киноленты, снятые ими, может, поймете, чего хотят подростки…