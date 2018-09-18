Пожар в кафе «Супара». Сгорели строящиеся здания

В результате пожара в этно-комплексе «Супара» сгорели строящиеся здания и шесть юрт. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, сгорели помещения в тысячу квадратных метров.

«Пострадавших в результате пожара нет. Было привлечено шесть пожарных расчетов, служба спасения по городу Бишкеку. Кроме этого, для оцепления территории были привлечены сотрудники МВД, дежурили бригада скорой медицинской помощи и сотрудники РЭС. Огонь локализовали в 3.24 утра, полностью потушили 6.46 утра. Причины пожара и материальный ущерб уточняются», — сообщили в МЧС.