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Происшествия

Пожар в кафе «Супара». Сгорели строящиеся здания

В результате пожара в этно-комплексе «Супара» сгорели строящиеся здания и шесть юрт. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, сгорели помещения в тысячу квадратных метров.

«Пострадавших в результате пожара нет. Было привлечено шесть пожарных расчетов, служба спасения по городу Бишкеку. Кроме этого,  для оцепления территории были привлечены сотрудники МВД, дежурили бригада скорой медицинской помощи и сотрудники РЭС. Огонь локализовали в 3.24 утра, полностью потушили 6.46 утра. Причины пожара и материальный ущерб уточняются», — сообщили в МЧС.
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