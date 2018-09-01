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Появилось первое видео из кафе «Сепар», где убит глава ДНР Александр Захарченко

Появилось первое видео с места убийства главы ДНР Александра Захарченко. Уникальные кадры из кафе «Сепар» оказались в распоряжении Федерального агентства новостей

Взрыв произошел в кафе 31 августа поздно вечером.

Генеральная прокуратура ДНР расследует дело как теракт. В республике после убийства Александра Захарченко усилены меры безопасности и перекрыты все границы, в том числе с Россией и ЛНР.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что руководство республики ожидает провокаций с украинской стороны после трагедии.
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