Появилось первое видео из кафе «Сепар», где убит глава ДНР Александр Захарченко

Появилось первое видео с места убийства главы ДНР Александра Захарченко. Уникальные кадры из кафе «Сепар» оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Взрыв произошел в кафе 31 августа поздно вечером.

Генеральная прокуратура ДНР расследует дело как теракт. В республике после убийства Александра Захарченко усилены меры безопасности и перекрыты все границы, в том числе с Россией и ЛНР.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что руководство республики ожидает провокаций с украинской стороны после трагедии.