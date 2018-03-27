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Происшествия

Мэрия города Ош разрешила строительство на опасном участке близ Сулайман-Тоо

Мэрия города Ош незаконно предоставила опасный земельный участок для строительства близ Сулайман-Тоо. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

По его данным, проверка мэрии города, управления муниципальной собственности и Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры установила, что 21 июля 2017 года городская администрация вынесла постановление о предоставлении гражданину К.Ж. в частную собственность участка площадью 436 квадратных метров под «различное строительство». Оно принято на основании письма Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры от 18 мая 2017 года и по результатам аукциона.

Однако участок, согласно Генеральному плану Оша, расположен с южной стороны Сулайман-Тоо в зоне влияния Мадынского разлома и на землях зеленых насаждений общего пользования.

Как отмечается, по Генплану предусмотрено отселение людей из зоны влияния Мадынского, Ак-Буринского и Срединно-Катарского тектонических разломов. Земли общего пользования по Земельному кодексу можно выделять лишь во временное пользование на срок до пяти лет под размещение легких конструкций.

Незаконное предоставление участка гражданину К.Ж. могло привести к человеческим жертвам при возникновении чрезвычайных ситуаций, отметили в ГП КР.

Возбуждено уголовное дело.
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