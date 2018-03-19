У стрелявшего в администратора автомойки мужчины нашли наркотики. Подробности

У стрелявшего в администратора автомойки мужчины нашли наркотики. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

В ведомстве рассказали подробности произошедего.

«18 марта в 13.00 на пульт «102» поступил вызов о том, что на одной из столичных автомоек произошла перестрелка. Выяснилось, что между клиентом и администратором автомойки произошла словесная перепалка, в результате которой клиент вытащил из машины травматический пистолет, стал стрелять, после чего уехал с места происшествия», — рассказали в ГУВД.

По горячим следам милиция задержала 34-летнего К.К., при досмотре в его машине обнаружили газовый пистолет, гашиш и предмет для курения наркотиков. Вещество направили на экспертизу. По факту проводится расследование, сообщили в ГУВД.