В Кыргызстане задержан член террористической организации, готовивший взрыв

В Кыргызстане 6 июня задержан член международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

По ее данным, установлено, что М.А. прошел минно-взрывную и специальную идеологическую подготовку в качестве смертника. Он осуществлял сборку самодельного взрывного устройства и по указанию главарей организации готовился совершить самоподрыв в месте массового скопления людей.

«При проведении следственно-оперативных мероприятий по месту жительства задержанного изъяты компоненты СВУ, инструкции по изготовлению взрывных устройств, аудио- и видеоматериалы, литература экстремистского содержания, боевые гранаты, боеприпасы различного калибра», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, задержанный помещен в СИЗО ГКНБ.

На сегодня в КР запрещенными террористическими считаются 20 организаций. По последним данным ГКНБ КР, в Сирии и Ираке находится около 600 кыргызстанцев.