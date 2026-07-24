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Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Эскалация на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Кыргызстан

Сегодня ночью в Кыргызстан прилетел министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он примет участие в заседании Совета глав внешнеполитических ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Чолпон-Ате.

Тем временем Корпус стражей исламской революции сообщил, что нанес массированный удар беспилотниками по местам хранения боеприпасов и материально-технических средств американской армии на базе Аль-Доха, топливным резервуарам на базе Али-ас-Салим и складу боеприпасов в лагере Арифджан в Кувейте.

Два иранских поисково-спасательных судна подверглись атаке со стороны США в водах провинции Хормозган и получили серьезные повреждения, информируют СМИ со ссылкой на Управление портов и судоходства провинции Хормозган.

Указано, что суда «Наджи-15» и «Наджи-16» стали объектом атаки, в результате которой получили значительные повреждения. ​В ведомстве подчеркнули, что атака на суда, выполняющие исключительно гуманитарные и спасательные миссии, свидетельствует о полном пренебрежении виновников к международным нормам, правилам и обязательствам.

Хуситы заявили об ударах по танкерам в Красном море. Это первая атака после начала объявленной ими блокады.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы сообщили, что нанесли удар по двум саудовским нефтяным танкерам. Это первая атака после того, как группировка в понедельник объявила о морской блокаде Саудовской Аравии.

По словам источника Axios в Пентагоне, Иран хочет использовать хуситов для создания нового фронта в Красном море в дополнение к Персидскому заливу и для оказания давления на еще один важный международный маршрут транспортировки нефти.

Саудовская Аравия подтвердила информацию об атаке на принадлежащий королевству нефтяной танкер в Красном море. Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

По его данным, нападение произошло во время следования судна через акваторию Красного моря. В результате удара загорелась носовая часть танкера. Как указывает агентство, информации о пострадавших или погибших в результате инцидента не поступало.

Подтверждение со стороны Эр-Рияда последовало после заявления официального представителя вооруженных сил Йемена Яхьи Сариа. Ранее он объявил о проведении «крупномасштабной военной операции» против саудовского танкерного флота в Красном море и блокировании прохода нескольких торговых судов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что близок к решению о нанесении массированного удара по Ирану, который будет мощнее всех предыдущих. Об этом он сообщил изданию Axios. По словам американского лидера, США готовы к такой операции.

«Я рассматриваю возможность массированного удара. Мощнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. У нас все для этого готово», — сказал Трамп.

Он также выразил мнение, что Израиль «присоединился бы через две минуты», если бы президент США попросил. Однако, по утверждению Трампа, для проведения новой операции против Ирана Соединенным Штатам «никто не нужен».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382824/
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