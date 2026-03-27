Филиппины стали первой страной в мире, объявившей чрезвычайное положение из-за дефицита энергоресурсов на фоне конфликта Ирана с США и Израилем. Накануне транспортники на Филиппинах объявили забастовку из-за роста цен на топливо.

Дональд Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой

Глава Белого дома заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой — верховным лидером страны, но он сказал: «Нет, спасибо».

«Иран предложил мне стать верховным лидером, но я отказался», — отметил Дональд Трамп, пишет Bloomberg.

«Они говорят: «Мы хотим сделать тебя следующим лидером!» А я отвечаю: нет, спасибо, не хочу! На самом деле они ведут переговоры и очень сильно хотят соглашения», — порассуждал американский президент.

«Хезболла» нанесла ракетный удар по штаб‑квартире Министерства обороны Израиля, информирует IRNA.

За ночь боевики осуществили один из самых массированных обстрелов ракетами и беспилотниками с начала войны, поразив несколько целей на севере и в центре Израиля. Кроме того, иранские удары ракетами и беспилотниками продолжались в Тель-Авиве и на Западном берегу с раннего утра до рассвета.

Тысячи жителей Японии под дождем вышли на демонстрацию в поддержку Исламской Республики Иран.

За день до этого главы МИД Японии и Ирана Тосимицу Мотэги и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры.

«В начале беседы министр Мотэги выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимся обменом ударами и ухудшением ситуации в регионе, а также призвал Иран к скорейшей деэскалации ситуации», — говорится в сообщении МИД.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил власти и народ России за поддержку.

Иран в случае наземной операции США захватит побережья Бахрейна и ОАЭ. Это значительно изменит баланс сил в конфликте, заявил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари в интервью государственной телерадиокомпании IRIB.



Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири убит в результате израильского удара

Израиль сообщил о гибели в Иране командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири. Он убит в результате израильского удара, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.

Дональд Трамп объяснил, почему не называет конфликт с Ираном войной.

«Я не буду использовать слово «война», потому что говорят: если вы используете слово «война»... как считается, нужно получать одобрение [Конгресса]. Поэтому я буду использовать выражение «военная операция», ведь, по сути, так и есть. Это военное уничтожение», — сказал президент США.

Пентагон разрабатывает варианты нанесения «решающего удара» по Ирану, которые могут включать в том числе использование сухопутных войск и массовые бомбардировки, информирует Axios.

Доходы Ирана от нефти резко растут, поскольку страна стала единственным экспортером через Ормузский пролив, пишет Bloomberg.

Дональд Трамп еще на 10 дней отложил удары по иранским электростанциям.