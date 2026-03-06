Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»

На Ближнем Востоке седьмые сутки продолжается эскалация ситуации в острой фазе. США и Израиль в рамках операции «Рык льва» не прекращают ракетные удары по Ирану и местам сосредоточения боевиков «Хезболлы», вступивших в войну в поддержку Тегерана.

Фото СМИ. Генерала спецназа Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани (на фото справа) казнили за шпионаж в пользу «Моссада»

В арабских СМИ появились сообщения о казни генерала спецназа Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани за шпионаж в пользу «Моссада».

Со ссылкой на «неподтвержденные данные» сообщается, что главу спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» обвинили в шпионаже на израильскую разведку, задержали и казнили.

«Исмаил Каани казнен Корпусом стражей исламской революции. Он пережил все покушения на свою жизнь и даже находился с Хаменеи во время американо-израильских бомбардировок, но сумел скрыться. Ранее он задержан КСИР по подозрению в работе на «Моссад», — говорится в публикации.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Фото со спутника. Удар по школе на юге Ирана, из-за которого погибли более 150 детей, вероятно, был частью американской атаки на соседнюю военную базу

Удар по школе на юге Ирана, из-за которого погибли более 150 детей, вероятно, был частью американской атаки на соседнюю военную базу, пишет New York Times.

Накануне Иран атаковал американский танкер у берегов Кувейта. Утром Военно-морские силы страны атаковали американский танкер в северной части Персидского залива, судно горит, сообщил КСИР.

«Ранее мы заявляли, что, согласно международным законам и постановлениям, в военное время правила прохода через Ормузский пролив находятся под контролем Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении КСИР.

Bloomberg: Саудовская Аравия перенаправляет в порт Янбу в Красном море миллионы баррелей нефти, чтобы иметь возможность продолжать поставки.

Ранее традиционно для отгрузки нефти Саудовская Аравия использовала порт Рас-Таннура в Персидском заливе, однако в связи с невозможностью прохода через Ормузский пролив принято решение перенаправлять нефть в Янбу.

Порт уже покинули пять супертанкеров, хотя маршрут рассматривается как рискованный из-за угроз йеменских хуситов возобновить нападения на суда.

Белый дом сообщил: президент США Дональд Трамп начал операцию против Ирана, потому что у него «было предчувствие, что Иран собирается нанести удар по Соединенным Штатам».

КСИР заявил, что атаковал дата-центры Amazon на Ближнем Востоке и нанес удар беспилотниками по крупнейшему из них в Бахрейне, отмечает агентство Fars. Официальных подтвержденний этому нет.

Тегеран заявил о «превентивной операции» против иракских курдов. Вооруженные силы Ирана сообщили об ударе по штабу и складам боеприпасов «сепаратистских группировок», которые планировали «проникнуть с западных границ страны и совершить террористические акты с сепаратистскими целями в городских и приграничных районах».

Около 20 тысяч моряков оказались заблокированы на судах из-за остановки движения в Ормузском проливе, заявил генсекретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.

США потопили больше 30 иранских кораблей, информирует центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Иран нанес удары по штабу военных США в Абу-Даби вблизи международного аэропорта Заид, отмечает агентство IRIB.

Накануне Израиль вновь подвергся ракетной атаке. Сообщается о падении осколков, сирены звучали в центре страны. Тем временем ЦАХАЛ наносит удары по району Дахие в Бейруте.

Украина получила от Соединенных Штатов запрос на помощь в защите неба на Ближнем Востоке от дронов, заявил Владимир Зеленский.

Баку ждет от Тегерана объяснений из-за запуска иранских беспилотников в сторону Нахичеваня.