Атака на Иран. Главное к этому часу одной строкой

На Ближнем Востоке ситуация продолжает оставаться критичной. Совместная операция США и Израиля под названием «Рык льва», направленная против Ирана, продолжается. Ответные действия Тегерана, несмотря на уничтожение многих персон из органов власти, носят интенсивный характер.

Что произошло за минувшую ночь, одной строкой в материале 24.kg.

Армия Израиля заявила, что завершила ликвидацию высшего иранского руководства и их союзников в регионе. В списке 15 человек, в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генштаба Ирана Абд аль-Рахим Мусави, командующий КСИР Хосейн Салами, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджи-Заде, глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Синвар, лидер ХАМАС Яхья Синвар, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Семь иранских генералов погибли при ударах Израиля и США, пятеро из них служили в КСИР.

ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по штабам КСИР, иранской разведки, ВВС Ирана и ряду других командных центров в Тегеране.

Израиль также нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения и радио Ирана в Тегеране — атаке подверглась гостелерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран».

Более 1 тысячи иранских целей поражены за первые 24 часа операции, заявило Центральное командование США. В сводке Centcom перечислены американские военные средства, задействованные в ходе операции, включая стелс-бомбардировщики, беспилотники, истребители и противоракетные комплексы.

В заявлении также перечислены цели ударов, среди которых — командно-контрольные центры, локации баллистических ракет и объединенный штаб Корпуса стражей исламской революции Ирана.

КСИР утверждает, что не менее 560 американских солдат погибли и ранены в результате удара двумя ракетами по месту их дислокации в Бахрейне. А также полностью выведена из строя база США Али аль-Салем в Кувейте.

Беспилотник ударил по нефтяной вышке ОАЭ в Персидском заливе.

Дональд Трамп обратился к КСИР и военным Ирана с призывом к капитуляции. «Призываю КСИР и полицию сложить оружие. Или вы будете уничтожены», — заявил он.

По его словам, атаки США будут продолжены до тех пор пока не будут выполнены все цели операции: ядерное оружие у иранского режима было бы угрозой каждому американцу. Мы не можем позволить им иметь его.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что готовы предпринять «пропорциональные защитные меры» против Ирана. И пригрозили Ирану военными мерами в случае, если тот продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Это следует из совместного заявления глав государств, размешенного на сайтах их правительств.

Тегеран нанес удар по американской базе в Ираке, утверждают иранские СМИ.

Иран нанес удары по гражданским и жилым объектам в странах Персидского залива, заявили в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Страны примут меры для своей защиты, могут ответить на агрессию Ирана, говорится в декларации Совета.

ОАЭ закрывают свое посольство в Тегеране. Согласно заявлению МИД, Эмираты также отзывают своего посла.

Власти ОАЭ также объявили об остановке торгов на биржах Дубая и Абу-Даби. Торги не будут проводиться 2 и 3 марта, передает Reuters. Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

CNN опубликовал спутниковый снимок порта в Дубае, где видны последствия ударов. Власти Дубая минувшей ночью сообщили о пожаре в порту.