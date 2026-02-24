12:28
Происшествия

В городе Ош раскрыта схема поддельного учета авто: задержана мошенница

В Оше возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и подделки документов после обращения в службу внутренних расследований МВД.

По данным УВД южной столицы, гражданка Ш.Ж., представившись сотрудницей службы по обеспечению безопасности дорожного движения, пообещала оформить в Кыргызстане автомобиль Toyota Avensis, ранее зарегистрированный в Российской Федерации, и получить госномер.

За свои «услуги» женщина получила 57 тысяч сомов, которые переведены на электронный кошелек. После получения денег она отправила потерпевшей через WhatsApp поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства, а государственный номерной знак оставила на АЗС возле пункта пропуска «Достук».

По фактам обмана и изготовления фальшивых документов начато досудебное производство по статьям 209 «Мошенничество» и 379 «Подделка документов» УК КР. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363305/
просмотров: 211
