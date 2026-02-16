Пресечен незаконный перегон скота на кыргызско-таджикской границе

Государственная пограничная служба сообщает, что 14 февраля на кыргызско-таджикском участке госграницы пресечена попытка незаконного перегона скота вне установленных пунктов пропуска.

В Лейлекском районе, в районе местности Таджик Насос сельской управы Жаны Жер, в непосредственной близости от линии границы, пограничный наряд в ходе несения службы выявил и задержал гражданина Н.Э.М., 1988 года рождения.

Установлено, что он предпринял попытку незаконного перегона скота с территории КР на территорию РТ в обход пунктов пропуска.

В результате оперативно-служебных мероприятий задержано 10 голов крупного рогатого скота, предположительно предназначенных для незаконного трансграничного перемещения.

Задержанный доставлен в подразделение ГПС для разбирательства и дальнейшего процессуального оформления в соответствии с действующим законодательством.

В ведомстве напоминают, что нарушение режима и попытки незаконного перемещения товаров и животных через госграницу влекут ответственность, предусмотренную законодательством.