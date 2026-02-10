За попытку ввезти наркотики в Кыргызстан задержан гражданин Казахстана

ГКНБ в рамках досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 части 3 УК КР, пресек канал поставки на территорию Кыргызстана синтетических наркотиков.

В результате следственно-оперативных мероприятий 8 февраля задержан гражданин Казахстана с наркотическим веществом синтетического происхождения «Альфа ПВП» общим весом 5 килограммов.

В настоящее время он водворен в СИЗО ГКНБ. Проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала.

Отмечается, что незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов влекут за собой уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

О всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств необходимо сообщать в ГКНБ, анонимность гарантируется.