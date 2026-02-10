12:38
Происшествия

По факту мошенничества в Бишкеке задержан подозреваемый

17 октября 2024 года в УВД Свердловского района с заявлением обратился гражданин К.У. о принятии мер в отношении гражданина по имени И. Последний в 2019-м, находясь по улице Фрунзе в Бишкеке, обманным путем, под предлогом предоставления банковского чека, завладел денежными средствами в размере $60 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По ее данным, после, не выполнив обещанного, подозреваемый стал скрываться.

По данному факту следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали И.И., 1960 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361326/
