Происшествия

ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле

ГКНБ сообщил о задержании должностного лица управления водного хозяйства Иссык-Кульской области, подозреваемого в коррупции и присвоении государственного имущества.

По данным спецслужбы, О.С.М., занимая пост начальника водного хозяйства Ак-Суйского района, в период с 2018 по 2025 годы незаконно сдавал служебный экскаватор в аренду частным лицам, присваивая полученные средства.

Установлено, что доход от незаконной аренды составил 625 тысяч сомов, однако эти деньги так и не поступили на счет ведомства.

Кроме того, из-за частой и незаконной эксплуатации техники третьими лицами экскаватор пришел в полную негодность. Согласно оценочной экспертизе, его рыночная стоимость составляла 800 тысяч сомов.

В итоге общий ущерб государству превысил 1 миллион 425 тысяч сомов.
