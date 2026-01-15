Противовоздушная оборона Ирана приведена в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Великобритания закрыла свое посольство в Тегеране, эвакуировав всех работников, а США сокращают численность персонала на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре. Это одна из важнейших американских военных баз на Ближнем Востоке, на ней постоянно дислоцируется около 10 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.

Власти Ирана выпустили официальное уведомление о закрытии своего воздушного пространства для гражданских самолетов. И пригрозили нанести удары по американским военным базам в регионе в случае атаки Соединенных Штатов.

По данным Reuters, ожидаются удары США по Ирану в течение 24 часов.

Ранее сообщалось, что число погибших иранцев при протестах может превышать 12 тысяч человек.

Госдеп предложил гражданам Штатов и государств-союзников покинуть Иран. На вопрос о том, какая именно помощь будет оказана протестующим, американский президент Дональд Трамп ответил: «Извините, но вам придется понять это самим».

По последним сведениям, акции протеста зафиксированы в 585 локациях в 186 городах (31 провинция) Ирана, а число задержанных превышает десятки тысяч.

Напомним, в стране почти неделю нет интернета. Власти также отключили мобильную связь. Массовые митинги, вызванные экономическим кризисом и девальвацией местной валюты, продолжаются с конца декабря 2025 года.