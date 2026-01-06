В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 1.37.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в районе Ферганского хребта, в 10 километрах к северо-востоку от села Джаз-Кечуу, в 18 километрах к востоку от села Косо-Терек, в 60 километрах к северо-востоку от города Манаса.

Интенсивность подземных толчков составила в селах Джаз-Кечуу, Косо-Терек и Кызыл-Ункур 2,5 балла.