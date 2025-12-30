Пообещал машину и исчез с деньгами: в Бишкеке задержали мошенника

Оперативники ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением в милицию обратился гражданин Т.Д. По словам мужчины, с июня по сентябрь 2024 года горожанин Д.А., войдя к нему в доверие, под предлогом содействия в приобретении автомобиля Kia Carnival завладел $13 тысячами (около 1 миллиона 99 тысяч 147 сомов).

После получения денег подозреваемый обязательств не выполнил и скрылся.

Фото ГУВД Бишкека

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Сотрудники милиции установили местонахождение подозреваемого. Д.А., 1994 года рождения, водворен в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.