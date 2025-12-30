В Кыргызстане возможны сбои интернета и сложности с дозвоном на номер 112

Сегодня в связи с техническими работами на сетях ОАО «Кыргызтелеком» в стране временно может снизиться стабильность интернет-соединения. Об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что технические ограничения могут повлиять на работу отдельных сервисов, в том числе на прием звонков в службу экстренной помощи Министерства чрезвычайных ситуаций по номеру 112.

В настоящее время операторы связи совместно с «Кыргызтелекомом» проводят работы по устранению технических неполадок и восстановлению стабильной связи.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным трудностям при обращении в службу 112 и сохранять спокойствие. За доставленные неудобства МЧС приносит извинения.