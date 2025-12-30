15:25
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

В Кыргызстане возможны сбои интернета и сложности с дозвоном на номер 112

Сегодня в связи с техническими работами на сетях ОАО «Кыргызтелеком» в стране временно может снизиться стабильность интернет-соединения. Об этом сообщили в МЧС.

Отмечается, что технические ограничения могут повлиять на работу отдельных сервисов, в том числе на прием звонков в службу экстренной помощи Министерства чрезвычайных ситуаций по номеру 112.

В настоящее время операторы связи совместно с «Кыргызтелекомом» проводят работы по устранению технических неполадок и восстановлению стабильной связи.

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным трудностям при обращении в службу 112 и сохранять спокойствие. За доставленные неудобства МЧС приносит извинения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356673/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Пожар в жилом доме в жилмассиве «Кок-Жар» ликвидирован
Пожар охватил жилой дом в «Кок-Жаре»: на месте работают четыре расчета
МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования
В шесть раз вырос бюджет МЧС Кыргызстана за последние пять лет
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход лавин
МЧС: За пять лет ущерб от пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед
Пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке ликвидирован
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
30 декабря, вторник
15:21
Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в колонии села Степного Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в ко...
15:19
США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле
15:14
Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике
15:13
Пообещал машину и исчез с деньгами: в Бишкеке задержали мошенника
15:00
Кабмин изменил подход к размещению временно свободных бюджетных средств