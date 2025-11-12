В Караколе мужчина подозревается в серийном мошенничестве. Он обманул 10 человек

В Караколе сотрудники милиции раскрыли серию фактов мошенничества, совершенных под видом содействия в получении жилья от Государственной ипотечной компании. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 5 августа 2025 года в УВД Каракола обратилась местная жительница, заявив, что мужчина, представившийся Женишем, обещал помочь оформить квартиру без очереди. За услугу он попросил перевести 6 тысяч сомов, после чего перестал выходить на связь.

Фото УВД Иссык-Кульской области

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция установила личность подозреваемого — им оказался 28-летний житель села Тюп О.М., ранее судимый за аналогичные преступления. Его задержали в Бишкеке.

Следствие установило, что по такой же схеме злоумышленник обманул еще девятерых жителей Каракола. Все эпизоды зарегистрированы в Едином реестре преступлений, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уголовного дела направлены в суд.

Милиция призывает граждан проявлять осторожность и не переводить деньги незнакомым лицам, обещающим помощь в решении жилищных или иных вопросов.