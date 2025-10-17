Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов

В Оше бизнесмен пытался избежать штрафов, используя форму своего знакомого сотрудника прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
В сети распространилось видео, на котором запечатлен неправильно припаркованный автомобиль BMW X5. В салоне машины находилась форменная одежда сотрудника надзорного органа.
После проверки мужчина был оштрафован, а в отношении сотрудника прокуратуры начата служебная проверка.
ГКНБ напомнил, что использование форменной одежды правоохранительных органов в личных целях является нарушением закона и влечет ответственность.