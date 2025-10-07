Милиция ищет участников жесткого ДТП в Бишкеке

ГУВД Бишкека прокомментировало ДТП, видео которого распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, что легковое авто Hyundai Sonata врезалось в грузовик, и у него смяло крышу. Отмечалось, что авария произошла на улице Льва Толстого.

По данным городской милиции, звонков в службу «102» по данному факту не поступало и с письменным заявлением в органы внутренних дел никто не обращался.

Происшествие зарегистрировано и по нему начата доследственная проверка на основании публикации в СМИ.

«Сотрудниками милиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей водителей и местонахождения транспортных средств, участвовавших в происшествии», — сообщили в ГУВД.