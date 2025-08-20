Вымогательство взятки. ГКНБ задержал еще одного инспектора Счетной палаты

Сотрудники ГКНБ задержали государственного инспектора Счетной палаты по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-сцентр ведомства.

Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, в мае 2025 года во время плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Каныш-Кийского айыл окмоту Чаткальского района М.И. вымогал деньги за сокрытие выявленных нарушений и получил 800 тысяч сомов от местных чиновников. Уточняется, что они взяли средства у подрядной компании, получившей тендер на строительство социального объекта, в виде 10-процентного отката.

Ранее сотрудники ГКНБ по факту вымогательства и получения взятки в сумме 700 тысяч сомов задержали другого государственного инспектора Счетной палаты — Б.М., а также посредника.