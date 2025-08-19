Министерство здравоохранения Кыргызстана создает комиссию из числа компетентных специалистов для выяснения причин смерти 24-летнего парня в одном из пансионатов в Чолпон-Ате. По итогам ее работы ведомство обещает предоставить дополнительную информацию.

По данным МВД, между погибшим и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения и впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело. Установлены и задержаны подозреваемые.

Ранее со ссылкой на родственников в СМИ сообщалось, что медики в Чолпон-Ате якобы отказались госпитализировать пострадавшего.