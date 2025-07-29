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Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество

Спецслужбы задержали подозреваемого в мошенничестве, который всем представлялся старшим сыном Ташиева. Об этом сообщил пресс-центре ГКНБ КР.

В сети Facebook женщина опубликовала видео, в котором просила принять меры в отношении Т.А.Б., который пользуясь схожестью фамилий, выдавал себя за старшего сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и систематически совершал мошеннические действия.

Спецслужбы задержали подозреваемого и водворили в СИЗО ГКНБ. Оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных противоправных фактов и других причастных лиц к данным преступлениям продолжаются.

В ГКНБ напомнили о недопустимости нарушения законодательства страны под прикрытием имен родственников председателя ГКНБ. При их выявлении будут приниматься жесткие меры, в том числе уголовно-правового характера.

Граждан, пострадавших от подобных фактов, призывают обращаться по номеру 0312620585.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337855/
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