Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество

Спецслужбы задержали подозреваемого в мошенничестве, который всем представлялся старшим сыном Ташиева. Об этом сообщил пресс-центре ГКНБ КР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В сети Facebook женщина опубликовала видео, в котором просила принять меры в отношении Т.А.Б., который пользуясь схожестью фамилий, выдавал себя за старшего сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и систематически совершал мошеннические действия.

Спецслужбы задержали подозреваемого и водворили в СИЗО ГКНБ. Оперативно-следственные мероприятия по установлению аналогичных противоправных фактов и других причастных лиц к данным преступлениям продолжаются.





Граждан, пострадавших от подобных фактов, призывают обращаться по номеру 0312620585.