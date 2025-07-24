11:11
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Происшествия

Подозреваемый в мошенничестве пытался дать взятку милиционеру

Сотрудники Ошского городского управления внутренних дел расследуют уголовное дело по фактам мошенничества. Задержан гражданин, пытавшийся передать взятку милиционеру. Об этом сообщает МВД.

По его данным, установлено, что в 2024-2025 годах подозреваемый с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram звонил иностранцам, представлялся сотрудником силовых структур, ссылался на якобы имеющиеся у него «влиятельные связи» в государственных органах Оша и входил в доверие людей.

В милицию обратился гражданин Х.И., 1993 года рождения. По его словам, подозреваемый представился в WhatsApp «начальником УВД Ошской области» и предложил приобрести 100 баранов по цене 11 тысяч сомов за голову, пообещав лично организовать их беспрепятственную транспортировку через государственную границу.

Потерпевший прибыл в южную столицу, где злоумышленник завладел $12 тысячами и скрылся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337337/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе открыли новую аллею милиции в виде звезды
В Кызыл-Кие задержан старший инспектор налоговой службы за взятку
Задержан мужчина за мошенничество с землей в Чуйской области
Мошенничество с обещаниями «легкой работы» за границей продолжается в КР
Мошенники теперь обманывают кыргызстанцев от имени Генеральной прокуратуры
Прикрывался управделами президента КР. Пресечен факт мошенничества
Злоупотребление должностными полномочиями. В городе Ош задержаны госслужащие
После спора из-за мусора пляж на Иссык-Куле закрыли бетонными блоками
МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
Наркоборцы Кыргызстана показали журналистам свою работу изнутри
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла в&nbsp;эпицентре В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4 балла в эпицентре
На&nbsp;Иссык-Куле задержан гражданин за&nbsp;введение в&nbsp;оборот синтетических сетей На Иссык-Куле задержан гражданин за введение в оборот синтетических сетей
Около тысячи студентов отчислили из&nbsp;вузов на&nbsp;Иссык-Куле после проверки ГКНБ Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ
Решение о&nbsp;прекращении гражданства&nbsp;РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в&nbsp;Магадане Решение о прекращении гражданства РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в Магадане
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
24 июля, четверг
11:05
Контрабанду запрещенных рыболовных сетей выявили на посту «Кант» Контрабанду запрещенных рыболовных сетей выявили на пос...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 июля
10:46
Подарок Ильхама Алиева. Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке
10:41
Подозреваемый в мошенничестве пытался дать взятку милиционеру
10:34
В Кыргызстане появился новый оператор обмена виртуальных активов