Подозреваемый в мошенничестве пытался дать взятку милиционеру

Сотрудники Ошского городского управления внутренних дел расследуют уголовное дело по фактам мошенничества. Задержан гражданин, пытавшийся передать взятку милиционеру. Об этом сообщает МВД.

По его данным, установлено, что в 2024-2025 годах подозреваемый с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram звонил иностранцам, представлялся сотрудником силовых структур, ссылался на якобы имеющиеся у него «влиятельные связи» в государственных органах Оша и входил в доверие людей.

В милицию обратился гражданин Х.И., 1993 года рождения. По его словам, подозреваемый представился в WhatsApp «начальником УВД Ошской области» и предложил приобрести 100 баранов по цене 11 тысяч сомов за голову, пообещав лично организовать их беспрепятственную транспортировку через государственную границу.

Потерпевший прибыл в южную столицу, где злоумышленник завладел $12 тысячами и скрылся.