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Происшествия

Драки не было, но в милицию доставили 17 подростков. ГУВД об инциденте в Токмаке

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, драки в городе Токмаке не было, но был инцидент между парнями, среди которых были подростки.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором группа парней кидает друг в друга камни. В описании ролика говорилось, что массовая драка произошла в городе Токмаке. В милиции рассказали, что 11 июля примерно в 23.30 в дежурную часть ГОВД города поступило сообщение о драке на центральной площади с участием порядка 30 парней. Второе сообщение поступило 12 июля в 00.19.

На место сразу же выехали правоохранители, которые задержали и доставили в милицию 24 человека, среди которых 17 подростков. В отношении родителей 14 из них был составлен протокол по статье «Нарушение требований законодательства о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» Кодекса о правонарушениях КР, но факт драки не подтвердился.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336038/
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