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Происшествия

Упали с моста в реку. В Ошской области нашли тела двух подростков

В Чон-Алайском районе Ошской области нашли тела двух подростков, упавших в реку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, накануне два брата — 16 и 8 лет — упали в реку, когда переходили через мост на пастбище Жантайма в селе Шибе.

В поисковых работах задействовали 14 спасателей, 20 милиционеров и 55 местных жителей. Однако в связи с наступлением темноты поиски временно приостановили.

Сегодня, 5 июля, в 4.00 поисково-спасательные работы возобновили и около 7.00 тела обоих мальчиков нашли и передали сотрудникам МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335280/
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