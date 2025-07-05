Упали с моста в реку. В Ошской области нашли тела двух подростков

В Чон-Алайском районе Ошской области нашли тела двух подростков, упавших в реку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, накануне два брата — 16 и 8 лет — упали в реку, когда переходили через мост на пастбище Жантайма в селе Шибе.

В поисковых работах задействовали 14 спасателей, 20 милиционеров и 55 местных жителей. Однако в связи с наступлением темноты поиски временно приостановили.

Сегодня, 5 июля, в 4.00 поисково-спасательные работы возобновили и около 7.00 тела обоих мальчиков нашли и передали сотрудникам МВД.