Жана Воинова и его жену обвинили в избиении девушек в отеле Sheraton

В Сети распространились видео, где у бассейна отеля Sheraton происходит потасовка. Парень швыряет трех девушек в воду. Далее видео с камер наблюдения в фойе, где уже идет драка между девушками, в котором принимают участие и парни.

В описании говорится, что конфликт произошел между девушками, среди которых жена известного танцора Жана Воинова Зарина Алмасова. Также говорится, что и сам Воинов участвовал в драке и якобы запугивал присутствующих ножом.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали 24.kg, что инцидент произошел 30 июня в 01.00. Три пострадавшие девушки написали заявление в милицию. На следующий день, 1 июля правоохранителями установлен парень, который швырял девушек в воду. Им оказался 31-летний А.Р., которого в тот же день задержали и водворили в СИЗО на 1 месяц.

Фото Пресс-службы УВД Первомайского района

Возбуждены дела по статьям «Хулиганство» и «Грабеж» УК КР. В милиции отметили, проводятся работы по установлению местонахождений других участников инцидента.