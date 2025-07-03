23:36
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Москве ножом ранили кыргызстанца. Он в тяжелом состоянии

Дворника-мигранта из Кыргызстана ранили в зале ожидания Казанского вокзала в Москве. Об этом пишет издание «Совершенно секретно».

По их данным, 62-летний мужчина спал, когда 47-летний мужчина без определенного места жительства несколько раз пырнул его ножом в живот. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали, следователи Западного СУ СКР на транспорте возбудили дело по факту покушения на убийство.

«В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в издании со ссылкой на Следком.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335119/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Новые госпошлины для мигрантов хотят ввести в России с сентября
РФ заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила
Более 44 тысяч кыргызстанцев работают в сервисах «Яндекс» в России
Если мигрант не ходит в школу: главный правозащитник РФ призывает высылать семьи
Кыргызстан и Россия обсудили миграционные вопросы и новые правила въезда
В России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу
Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени
В МВД России рассказали, сколько трудовых мигрантов приехали из Кыргызстана
В России среди мигрантов меньше всего совершают преступления кыргызстанцы
Популярные новости
Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на&nbsp;зебре в&nbsp;Бишкеке. Она была на&nbsp;велосипеде Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Признался, что взял $50&nbsp;тысяч. Камчыбек Ташиев о&nbsp;задержании вице-мэра Бишкека Признался, что взял $50 тысяч. Камчыбек Ташиев о задержании вице-мэра Бишкека
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
3 июля, четверг
23:30
Жана Воинова и его жену обвинили в избиении девушек в отеле Sheraton Жана Воинова и его жену обвинили в избиении девушек в о...
23:20
В Москве ножом ранили кыргызстанца. Он в тяжелом состоянии
23:03
Каракол и белорусский Брест стали городами-побратимами
22:51
Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. О чем говорили
22:44
Объявлено о закрытии информагентства «Sputnik Азербайджан»