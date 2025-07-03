В Москве ножом ранили кыргызстанца. Он в тяжелом состоянии

Дворника-мигранта из Кыргызстана ранили в зале ожидания Казанского вокзала в Москве. Об этом пишет издание «Совершенно секретно».

По их данным, 62-летний мужчина спал, когда 47-летний мужчина без определенного места жительства несколько раз пырнул его ножом в живот. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали, следователи Западного СУ СКР на транспорте возбудили дело по факту покушения на убийство.

«В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в издании со ссылкой на Следком.