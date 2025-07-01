Чиновники, подрядчик и блогеры. В ГКНБ рассказали о задержании мэра Кара-Балты

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР рассказали подробности задержания мэра Кара-Балты.

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии Кара-Балты и руководителя подрядных компаний в ходе процедур государственных закупок на поставку автобусов, специальной техники и прочих закупок.

«Должностные лица муниципалитета провели закупку 17 автобусов китайского производства по завышенной стоимости. Установлено, что в ходе закупки автобусов бюджету нанесли ущерб более чем на 17 миллионов сомов», — рассказали в ГКНБ.

Мэра Кара-Балты Мирлана Джекшенова и начальника муниципального предприятия «Дорожно-строительное управление» С.Ш. задержали накануне, 30 июня, в здании мэрии и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Кроме того, в рамках выделения 1 миллиарда сомов муниципалитету Кара-Балты со стороны руководителя одного из подрядных организаций, осуществляющих ремонт дорожного покрытия, предпринята попытка дискредитации сотрудников ГКНБ. Он нанял блогеров для очернения чекистов. В итоге руководитель подрядной компании «Плаза» М.М. и блогеры Ы.Н., Ж.Ж. и Б.Т. водворены в СИЗО ГКНБ.