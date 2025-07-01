Рост семейного насилия. Кыргызстанцы стали меньше бояться заявлять об этом

В последнее время все чаще появляется информация о фактах семейного насилия, когда женщин жестоко избивают, а в некоторых случаях и убивают их собственные мужья. Ощущение, что мужчины, как говорится, сорвались с цепи и массово вымещают злость на женах.

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана заверили, что вопрос противодействия семейному насилию остается одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов.

Что с профилактикой семейного насилия?

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В Кыргызстане государственные органы, общественность и международные организации особое внимание уделяют предотвращению и недопущению насилия в семье. Об этом говорит то, что республика первой среди стран СНГ обратила внимание на данную проблему и приняла еще 25 марта 2003 года Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье». Позже, 27 апреля 2017-го, появился Закон «Об охране и защите от семейного насилия», который постоянно обновляют.

«В 2021 году в Министерстве внутренних дел создали новый отдел по профилактике семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных милиции в составе Службы общественной безопасности. Он постоянно проводит профилактические мероприятия», — заявили в МВД.

Для повышения потенциала личного состава органов внутренних дел учебные заведения МВД включили факультативные программы по вопросам предупреждения, охраны и защиты от семейного насилия.

Прорабатывается вопрос о закреплении на ведомственном уровне ведения расследования уголовных дел по гендерно-обусловленным преступлениям сотрудниками из числа женщин.

Передвижные приемные милиции и тревожные кнопки

Для обеспечения доступа к правосудию с 2011 года Министерство внутренних совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке реализует проект «Передвижные приемные милиции». Они оказывают сервисное обслуживание населения в тех местностях, где ограничено присутствие сотрудников органов внутренних дел и органов местного самоуправления.

Одной из основных задач передвижных приемных милиции является профилактика семейного насилия.

Ведется работа по пилотному проекту — приложению в телефоне «Тревожная кнопка», которую можно активировать одним касанием. После ее активации на пульт дежурной части милиции поступает специальный тревожный сигнал. Приложение позволит устанавливать местоположение пользователя.

Охранный ордер

В рамках цифровой трансформации распоряжением кабинета министров от 23 июля 2024 года внедрили модуль «Охранный ордер» по учету лиц, совершивших семейное насилие и лиц, пострадавших от него.

Сейчас Министерство внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой разрабатывают необходимый программный продукт, который позволит вести учет выдачи временных охранных ордеров и мониторить их исполнение.

При этом в 2023 году из общего количества мужчинам выдали 11 тысяч 33 охранных ордера, что составляет 97,1 процента, и женщинам, которые избивали своих мужей, выдали 324 охранных ордера.

В 2024 году 13 тысяч 663 охранных ордера выдали мужчинам (95,1 процента). Женщинам за насилие над мужьями выдали 699 охранных ордеров.

За 4 месяца 2025 года 4 тысячи 685 охранных ордеров выдали мужчинам (94 процента). За этот же период женщинам за насилие над мужьями выдали 282 охранных ордера.

Кроме того, 30 декабря 2022 года принят совместный приказ Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения об обязательном информировании медицинскими учреждениями независимо от форм собственности органов внутренних дел о гражданах, поступивших с травмами, полученными в результате противоправных действий.

Информирование населения

В первом квартале 2025 года по инициативе МВД совместно с профильными ведомствами в областных центрах республики провели серию молодежных форумов «Жаны муун — жаркын келечек, Таза муун — коопсуз келечек». В них участвовали милицейское руководство, депутаты, знаменитые спортсмены, общественные деятели, работники культуры и блогеры.

Проведено девять форумов во всех областях страны и в городах Оше и Бишкеке. В мероприятиях участвовали более 5 тысяч учащихся 9-х,10-х и 11-х классов.

Совместно с органами местного самоуправления проводятся информационно-разъяснительные мероприятия, лекции, снимаются социальные ролики.

Горячие линии и службы доверия

МВД напоминает, что в случае угрозы жизни и здоровью пострадавшие от семейного насилия могут круглосуточно обращаться по единому номеру милиции «102», который обеспечивает незамедлительное реагирование со стороны органов внутренних дел.

В Кыргызстане действуют кризисные центры и иные неправительственные организации, оказывающие психологическую, юридическую и социальную помощь пострадавшим. Органы внутренних дел активно сотрудничают с ними.

Статистика растет

Несмотря на проводимые Министерством внутренних дел КР и другими госорганами мероприятия, статистика за последние два года показывает рост семейного насилия, что естественно пугает.

Так, за 12 месяцев 2023 года зарегистрировали 13 тысяч 104 случая семейного насилия. В 2024 году — 17 тысяч 316 случаев, а за 4 месяца 2025 года — уже 6 тысяч 536 случаев.

Интересно, что число уголовных дел, которые возбуждают по фактам семейного насилия, уменьшилось. Так, в 2023 году возбудили 591 уголовное дело. В 2024-м меньше — 567 уголовных дел, а за 4 месяца 2025 года — 165.

При этом далеко не все взятые в производство дела доходят даже до суда. Чуть меньше 30 процентов прекращаются на разных стадиях.

Почему статистика растет?

Адвокат и правозащитник Акин Токталиев заявил 24.kg, что, несмотря на рост статистики, это не говорит о фактическом росте семейного насилия.

«Раньше семейного насилия было больше. Просто в нынешних реалиях женщины более информированы о своих правах и определенных статьях законов страны. Кроме того, они перестали бояться общественного осуждения и пишут заявления в милицию в отношении супругов, которые их бьют», — рассказал он.

Кроме того, у каждого есть мобильный телефон с видеокамерой и доступ к социальным сетям. Это позволяет создавать общественный резонанс. Акин Токталиев

Аналогичное заявление сделал и заместитель главы МВД Нурбек Абдиев. Он связывает рост количества случаев домашнего насилия с повышением правовой грамотности кыргызстанок.

«Раньше избитые женщины не обращались к нам. Сейчас из-за того, что все стали образованными, если их кто-то бьет, сразу прибегают с заявлением», — говорит он.

Милицейский чиновник добавил, что сейчас о семейном насилии начали заявлять не только женщины, но и дети в отношении родителей. Это говорит о том, что граждане стали более грамотными.