Гражданин КР признал вину в незаконном экспорте оружия из США в Россию

В федеральном суде Бруклина гражданин КР С.Ж. признал свою вину в сговоре с целью нарушения экспортного законодательства США. Об этом сообщает прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Как отмечается, подсудимый незаконно экспортировал в Россию огнестрельное оружие и боеприпасы американского производства на сумму более $1,5 миллиона. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Ответчик признал, что закупал американское оружие военного образца и экспортировал его в Россию. Сегодняшнее признание вины стало результатом масштабного расследования и подтверждает, что наше ведомство не позволит торговцам оружием поражающего действия игнорировать санкции США», — заявил прокурор Джозеф Ночелла.

Согласно материалам дела и заявленным в суде фактам, С.Ж. является владельцем оружейной компании в Бишкеке. С марта 2020 года он вместе с сообщниками планировал и осуществлял экспорт огнестрельного оружия, находящегося под контролем Министерства торговли США (DOC), из США в Россию. Всего он экспортировал оружия и боеприпасов на сумму $1 миллион 582 тысячи 836. В рамках одной сделки он заключил пятилетний контракт на $900 тысяч с американской компанией на поставку оружия в Кыргызстан. При этом в выданной лицензии на экспорт прописан запрет на реэкспорт оружия в РФ.

Тем не менее кыргызстанец экспортировал оружие из США в Россию через Кыргызстан, включая полуавтоматические гибридные винтовки-пистолеты.

Напомним, гражданин КР был задержан 24 января 2025 года в Лас-Вегасе, где посещал выставку Shooting, Hunting, and Outdoor Trade (SHOT) Show и встречался с американскими поставщиками оружия.