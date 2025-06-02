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Происшествия

ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни

Государственный комитет национальной безопасности по итогам мониторинга социальных сетей задержал гражданина Т.Ж. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Отмечается, что выявлен видеоматериал, в котором в действиях Т.Ж. имелись признаки возбуждения межрегиональной вражды (розни).

По данным спецслужб, совместно с ГУВД Бишкека проведены оперативно-разыскные мероприятия. Следственные органы доставили Т.Ж. и допросили.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Задержанный

«31 мая по результатам следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 330 частью 1 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР, задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека гражданин Т.Ж.», — сказали в ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

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Это не первое задержание правоохранительными органами кыргызстанцев за посты в социальных сетях. Ранее по подозрению в разжигании вражды или в призывах к беспорядкам задержан ряд активистов или обычных пользователей соцсетей за публикации либо за репосты. Некоторые из них осуждены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331209/
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