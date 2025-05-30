14:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Тело 65-летней пропавшей в селе Каныш-Кыя женщины нашли на берегу реки

Сегодня, 30 мая, в селе Каныш-Кия Чаткальского района Джалал-Абадской области на берегу реки Чаткал сотрудники МЧС нашли тело без вести пропавшей 65-летней женщины и передали родственникам. Об этом сообщает МЧС.

Напомним, 28 мая поступило сообщение о том, что в этот день, примерно в 19.30 вышла из дома жительница села Каныш-Кыя Д.З., 1960 года рождения, и с тех пор не вернулась.

Сегодня в поисках были задействованы пять спасателей пожарно-спасательной части № 81 Чаткальского района УМЧС по Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330992/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Мальчика, застрявшего в горах с поврежденной ногой, спасли
В Бишкеке горит мебельный цех
Черный дым напугал жителей Бишкека: оказалось, это учения МЧС
Была старая проводка. Милиция рассказала подробности о пожаре в Ивановке
В Иссык-Атинском районе в результате пожара сгорели жилой дом и два автомобиля
Туриста, получившего травму у хижины Рацека, эвакуировали спасатели МЧС
В Джалал-Абадской области ведутся поиски 64-летней женщины
Пожар в детсаду в Джалал-Абаде. Эвакуированы 32 ребенка
МЧС предупреждает о селях и ливнях
Спасатели из КР приняли участие в масштабных международных учениях в России
Популярные новости
Задержана бывший директор столичной школы &#8470;&nbsp;29 Задержана бывший директор столичной школы № 29
В&nbsp;халяльных колбасах &laquo;Тойбосс&raquo; вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в&nbsp;компании? В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?
Сотрудник &laquo;Ала-Тоо 24&raquo; нашел в&nbsp;туалете пистолет милиционера и&nbsp;унес его домой Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой
Таскал по&nbsp;земле, привязав к&nbsp;лошади, и&nbsp;застрелил. Женщину убили из&nbsp;ревности Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; легко и&nbsp;быстро&nbsp;&mdash; получайте кешбэк до&nbsp;15&nbsp;процентов Оформите ОСАГО в «Мой О!» легко и быстро — получайте кешбэк до 15 процентов
Новая эра удобных платежей: MegaPay и&nbsp;&laquo;Акнет&raquo; запускают оплату по&nbsp;QR-коду Новая эра удобных платежей: MegaPay и «Акнет» запускают оплату по QR-коду
Госбанк развития&nbsp;КР профинансировал новый проект &laquo;Шоро&raquo; Госбанк развития КР профинансировал новый проект «Шоро»
Отметьте детский праздник с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; Отметьте детский праздник с «Умай Групп»
30 мая, пятница
14:16
В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войны Петр Хищенко В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войн...
14:12
Стройкомпания обманула женщину на две квартиры. Она просит помощи у президента
14:05
Тело 65-летней пропавшей в селе Каныш-Кыя женщины нашли на берегу реки
14:04
Глава кабмина вручил альпинистке Асель Байбагышевой 500 тысяч сомов
14:01
Камчыбек Ташиев дал главе Минтранса последнее предупреждение