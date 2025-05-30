Тело 65-летней пропавшей в селе Каныш-Кыя женщины нашли на берегу реки

Сегодня, 30 мая, в селе Каныш-Кия Чаткальского района Джалал-Абадской области на берегу реки Чаткал сотрудники МЧС нашли тело без вести пропавшей 65-летней женщины и передали родственникам. Об этом сообщает МЧС.

Напомним, 28 мая поступило сообщение о том, что в этот день, примерно в 19.30 вышла из дома жительница села Каныш-Кыя Д.З., 1960 года рождения, и с тех пор не вернулась.

Сегодня в поисках были задействованы пять спасателей пожарно-спасательной части № 81 Чаткальского района УМЧС по Джалал-Абадской области.

