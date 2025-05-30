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Происшествия

Задержан активный член ОПГ под псевдонимом Пипи

В ходе оперативных мероприятий по пресечению деятельности ОПГ сотрудники ГКНБ выявили, что гражданин Н.Н.К. под псевдонимом Пипи являлся одноклассником ликвидированного Камчи Кольбаева (Камчыбека Асанбека) и ранее выполнял его задания.

Согласно результатам мероприятий, выявлена судимость задержанного Н.Н.К. по статье 101 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. Также установлено, что он был назначен «положенцем» Таласской области в 2007-2008 годах Камчи Кольбаевым.

В рамках политики, направленной на ликвидацию преступных группировок, 22 мая Н.Н.К. доставлен в ГКНБ.

В результате принятых мер Н.Н.К. полностью вышел из состава ОПГ, призвал граждан не следовать по пути преступного мира, отказался от преступной идеологии и обязался впредь не нарушать законодательство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330966/
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