В Узгене незаконно приватизировали автовокзал. Его вернули мэрии

Акционерное общество «Тулпар» незаконно приватизировало автовокзал в Узгене. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 15 января 2001 года мэрия выделила земельный участок для строительства автовокзала в Узгене.

Далее районная государственная администрация выдала участок АО «Тулпар» с правом постоянного пользования землей для оказания услуг по обслуживанию пассажиров и оплате проезда.

При этом должностные лица Узгенского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество незаконно выдали государственный акт от 21 июля 2001-го на право частной собственности на указанный земельный участок, находившийся в постоянном пользовании.

В ходе доследственной проверки акционеры «Тулпара» признали факт незаконной приватизации автовокзала и добровольно передали объект муниципалитету.