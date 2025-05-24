В Узгене незаконно приватизировали автовокзал. Его вернули мэрии

Акционерное общество «Тулпар» незаконно приватизировало автовокзал в Узгене. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, 15 января 2001 года мэрия выделила земельный участок для строительства автовокзала в Узгене.
Далее районная государственная администрация выдала участок АО «Тулпар» с правом постоянного пользования землей для оказания услуг по обслуживанию пассажиров и оплате проезда.
В ходе доследственной проверки акционеры «Тулпара» признали факт незаконной приватизации автовокзала и добровольно передали объект муниципалитету.