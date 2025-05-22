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Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова

Объявленного в розыск Госкомитетом национальной безопасности Кыргызстана казахстанского предпринимателя Ерканата Жумабекова могут не выдать власти РК. Об этом пишет издание Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что по подозрению в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева в розыск объявили казахстанского предпринимателя Ерканата Жумабекова. Инициатором розыска является ГКНБ КР. 

«Ерканат Жумабеков, зная о преступной деятельности Камчыбека Асанбека, установил личную тесную связь с ним и неоднократно проводил досуг и встречи на территории центра отдыха «Барс» в Иссык-Кульской области. Он также оказывал финансовую помощь близким родственникам лидера ОПГ Камчыбека Асанбека при посещении последними Алматы», — говорится в сообщении.

Издание Tengrinews.kz обратилось за комментариями в спецслужбы Казахстана, которые пояснили, что не располагают сведениями по указанному факту. Кроме того, в Генеральную прокуратуру соседней страны не поступал запрос от ГКНБ об установлении местонахождения Ерканата Жумабекова. Его выдачу также не запрашивали.

«В соответствии со статьей 10 Конституции гражданин РК не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами республики», — пояснили в ГП Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330055/
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