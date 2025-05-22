Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова

Объявленного в розыск Госкомитетом национальной безопасности Кыргызстана казахстанского предпринимателя Ерканата Жумабекова могут не выдать власти РК. Об этом пишет издание Tengrinews.kz.
Ранее сообщалось, что по подозрению в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева в розыск объявили казахстанского предпринимателя Ерканата Жумабекова. Инициатором розыска является ГКНБ КР.
Издание Tengrinews.kz обратилось за комментариями в спецслужбы Казахстана, которые пояснили, что не располагают сведениями по указанному факту. Кроме того, в Генеральную прокуратуру соседней страны не поступал запрос от ГКНБ об установлении местонахождения Ерканата Жумабекова. Его выдачу также не запрашивали.
«В соответствии со статьей 10 Конституции гражданин РК не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами республики», — пояснили в ГП Казахстана.