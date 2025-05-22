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Происшествия

Смертельное ДТП в Забайкалье: МИД КР поможет с транспортировкой тел

Министерство иностранных дел Кыргызстана прорабатывает вопрос организации транспортировки тел погибших в ДТП соотечественников из Забайкалья на родину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 20 мая утром на федеральной автодороге Р-297 «Амур», 144-й километр, произошло столкновение двух транспортных средств — «Хонда Фит» и «ДАФ». В результате ДТП 22-летний водитель и 19-летняя пассажирка «Хонды Фит» — граждане КР — погибли. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым транспортным средством, следовавшего по маршруту Чернышевск — Чита, погибла молодая семейная пара.

В МИД КР проинформировали, что в настоящее время компетентными органами Российской Федерации проводится расследование по факту произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Канцелярия посольства КР в Красноярске поддерживает связь с родственниками погибших, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329939/
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