Посольство Узбекистана в КР прокомментировало ДТП с пострадавшей девушкой

Посольство Узбекистана в КР прокомментировало ситуацию с ДТП в Бишкеке, в которой пострадала гражданка РУз.

В СМИ распространяется видеообращение матери пострадавшей девушки, где она пожаловалась на бездействие со стороны узбекского посольства.

В свою очередь в посольстве Республики Узбекистан в КР сообщили, что после получения информации об инциденте связались с Министерством здравоохранения Кыргызстана и взяли ситуацию под особый контроль.

«Распространяемая информация о том, что гражданка Узбекистана, обучающаяся на стоматологическом факультете Международного медицинского университета в Кыргызстане, которая попала в ДТП, не получает никакой помощи, и сообщения об агрессии в отношении ее матери не соответствуют действительности», — сообщается в официальном обращении.

Отмечается, что на данный момент состояние здоровья девушки находится под полным наблюдением местных врачей. Посольство также находится в прямом контакте с матерью пострадавшей и нет никаких случаев уклонения от контактов или бездействия в защите их прав.

Ранее сообщалось, что милиция в Бишкеке задержала мужчину, который сбил молодую девушку-иностранку. ДТП произошло в начале апреля, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем марки Hyundai Sonata, на улице Исакеева сбил девушку, которая переходила дорогу.

В результате происшествия девушку госпитализировали в реанимационное отделение Национального госпиталя. Пострадавшая, являющаяся гражданкой Узбекистана, впала в кому и до сих пор не пришла в сознание. Рядом находится ее мать, приехавшая из Узбекистана после ДТП.

Водитель авто водворен в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР. Нанесение тяжкого вреда здоровью, согласно этой статье, влечет наложение штрафа от одной до двух тысяч расчетных показателей (100-200 тысяч сомов) или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.