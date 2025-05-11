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Перемирие между Индией и Пакистаном: напряженность сохраняется

Индия обвинила Пакистан в нарушении прекращения огня. Первый заместитель министра иностранных дел страны Викрам Мисри заявил, что за последние несколько часов режим прекращения огня был нарушен несколько раз. По его словам, вооруженные силы Индии отвечают на атаки. Об этом сообщает агентство AP.

из архива
Фото из архива

Викрам Мисри призвал Пакистан «устранить нарушения и отнестись к ситуации серьезно и ответственно».

Официальный Исламабад пока не ответил на эти обвинения. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил надежду, что проблемы спорной территории Кашмир, совместного пользования водами реки Инд и другие спорные вопросы будут решены, сообщает агентство Reuters.

В своем вечернем обращении к нации Шехбаз Шариф предупредил, что его страна сделает все возможное для своей защиты, если «кто-то бросит вызов ее независимости».

Он также заявил, что его правительство будет требовать расследования причин, приведших к кризису в регионе, и не потерпит, чтобы в адрес Пакистана выдвигались «беспочвенные обвинения».

Напомним, 10 мая президент США заявил, что власти Индии и Пакистана договорились о прекращении огня и начале переговоров.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — отмечал Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328595/
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