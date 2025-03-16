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Происшествия

Жертвами торнадо в США стали не менее 30 человек

По меньшей мере 31 человек стал жертвой торнадо в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Шторм обрушился на Средний Запад и юго-восток США в пятницу, в нескольких штатах власти объявили чрезвычайное положение.

Больше всего жертв в штате Миссури: там погибли 12 человек. В Канзасе восемь человек стали жертвами массового ДТП, спровоцированного сильной пыльной бурей. В Арканзасе три человека погибли, еще 32 получили ранения. В штате Миссисипи власти сообщают о четырех погибших, в Техасе — о трех жертвах, еще один человек погиб в аварии в Оклахоме.

Наибольшая опасность сейчас угрожает южным штатам, сообщает центр прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы. Ожидается, что в ближайшие часы торнадо достигнет запада Флориды и штата Джорджия.

Метеорологи сообщают, что интенсивность торнадо снижается, однако для ряда штатов опасность сохраняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322955/
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