В Кара-Балте иностранец брал сельхозтехнику в аренду и продавал

В Жайылском районе задержан иностранец по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

27 августа 2024 года в милицию обратился 45-летний мужчина, который просил принять меры в отношении гражданина О.Я. По его словам, в марте 2024 года он взял у него в аренду трактор Tumosan 9115 и продал его третьим лицам.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. С аналогичными заявлениями на некого О.Я. обратились еще четыре человека.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 53-летний иностранец, которого водворили в ИВС. Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.