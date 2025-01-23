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Происшествия

Милиция задержала водителя, сбившего и прокатившего на капоте патрульного

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину за то, что он сбил на своем авто патрульного УПСМ и прокатил его на капоте. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы. 

Напомним, 22 января автомобиль Lexus на пересечении улицы Московской и проспекта Манаса выехал на встречную полосу движения. Его остановил инспектор УПСМ, но водитель сбил его, прокатил его несколько метров на капоте, сбросил на дорогу и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранитель был госпитализирован.

В УВД Ленинского района отметили, что авто, совершившее наезд на милиционера, обнаружено еще вчера, водителя — 26-летнего А.Т. доставили в следственную службу. Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317743/
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