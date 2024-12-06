Задержан экс-глава южного филиала «Кыргызкомура». Нанес ущерб экологии

Бывший руководитель южного филиала ГП «Кыргызкомур» Ж.М.Ш. задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно данным следствия, Ж.М.Ш. без согласования с компетентными органами инициировал строительство автодороги к месторождению Загара-2 в Кара-Суйском районе Ошской области, что повлекло разрушение ледника.

Установлено, что руководство филиала обратилось в ГП «Кыргызгипрозем» с просьбой рассказать о местности, где планируется строительство. В госпредприятии ответили, что по запрашиваемым контурам № 375, 456 и 44 расположены ледники.

Филиал ГП «Кыргызкомур» неоднократно пытался получить положительное заключение госэкспертизы, направляя запросы в Ошское управление по экологической и технической безопасности. Однако ведомство отказало в согласовании проекта из-за экологической ценности территории.

Следствие установило, что действия обвиняемого нанесли экологический ущерб на сумму 14 миллионов 978 тысяч сомов, включая разрушение ледников, плодородного слоя почвы и земель лесного фонда.

Ж.М.Ш. предъявлены обвинения по статьям 337 и 298 Уголовного кодекса, касающимся злоупотребления должностным положением и нарушения правил охраны окружающей среды. Бывший чиновник задержан и помещен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и устанавливают причастных лиц.

ГКНБ подчеркивает, что продолжает активную работу по борьбе с коррупцией в госорганах.