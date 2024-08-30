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Происшествия

Мужчина с кухонным топором в руках нападал на прохожих в Бишкеке

Инцидент произошел сегодня, 30 августа, на территории Ошского рынка. Неизвестный мужчина в неадекватном состоянии размахивал кухонным топором и бил им прохожих. Момент нападения очевидцы сняли на видео и прислали в редакцию 24.kg.


В пресс-службе УВД Ленинского района рассказали, что с заявлением обратился мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестного, ударившего его кухонным топором, находясь на улице Кулиева на Ошском рынке.

Факт зарегистрирован по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.



Милиция задержала 31-летнего мужчину, которого водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303625/
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