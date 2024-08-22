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Происшествия

Сам себя лечил. В Иране из желудка мужчины достали 452 металлических предмета

В Иране врачи достали 452 металлических предмета из желудка мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летний местный житель обратился в больницу Ахваза с жалобами на острые боли в животе и частую рвоту, из-за которых он не мог ни есть, ни пить. Обследование показало наличие большой массы металла в желудке иранца.

Проведена операция, в ходе которой из пациента извлекли почти 3 килограмма винтов, гаек, гвоздей, ключей, камней и прочей мелочи. Описывая случай, медики пришли к выводу, что такую богатую железом «диету» иранец соблюдал как минимум три месяца.

Спустя несколько дней пациенту поставили диагноз «психоз». Он может принимать форму галлюцинаций, приводить к бредовым представлениям о реальном мире, спутанному и причудливому мышлению. Мужчина самостоятельно глотал металл во время эпизодов обострения расстройства.

Психозу способствуют травмы головы, опухоли, депрессия и наркотическая зависимость. Врачи выяснили, что пациент был сильно зависим от опиатов. Мужчина отправлен на лечение в психиатрическое отделение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302797/
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