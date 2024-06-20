Разыскиваемый за связь с ОПГ Кольбаева казахстанский бизнесмен сам пришел в ГКНБ

Объявленный в розыск казахстанский предприниматель, владелец компании «Вертек Голд» Владимир Джуманбаев сам пришел в ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Напомним, ГКНБ объявил иностранного предпринимателя в розыск, обвиняя в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева. Чекисты уверяли, что с 2021 по 2023 год в качестве финансирования деятельности ОПГ компания Джуманбаева ежемесячно передавала по 1 миллиону сомов Камчыбеку Кольбаеву.

Накануне, 19 июня, бизнесмен сам прибыл в ГКНБ, где со следователями принял участие в ряде следственно-оперативных мероприятий. В ГКНБ отметили, что Джуманбаев предъявил все доказательства его непричастности к ОПГ Кольбаева. С него сняты все обвинения, уголовное дело прекращено.